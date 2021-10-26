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مصر.. إيني تعلن 3 اكتشافات غازية وبترولية جديدة بالصحراء الغربية

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مصر.. إيني تعلن 3 اكتشافات غازية وبترولية جديدة بالصحراء الغربية

من خلال آبار استكشافية بمناطق امتياز مليحة وجنوب غرب مليحة

القاهرة - العربية.نت

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أعلنت إيني الإيطالية ثلاثة اكتشافات جديدة فى مناطق امتيازات مليحة وجنوب غرب مليحة، بالصحراء الغربية في مصر، وتضم اكتشافات بترول وغاز ومتكثفات في عقد تنمية مليحة، واكتشاف بترولي في منطقة امتياز جنوب مليحة.

بحسب بيان صحافي للشركة جرى تحقيق الاكتشافات في امتياز تنمية مليحة من خلال بئري ياسمين W-1X وMWD-21 اللذين تم حفرهما على التوالي فى منطقة آمان جنوب العميقة بالقرب من حقل غرب مليحة العميق.

يقع بئر ياسمين W-1X على مسافة 5 كيلومترات غرب حقل ياسمين، حيث أسفرت إختبارات الانتاج عن معدل إنتاج 2000 برميل يومى من الخام الخفيف و 7 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز المصاحب. كما أسفر البئر MWD-21 الذى تم ربطه بالفعل على الإنتاج ، عن معدل إنتاج مستقر يبلغ 2500 برميل يوميًا.

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في امتياز جنوب غرب مليحة، تم تحقيق الكشف من خلال بئر SWM-4X ، ويقع على بعد 35 كم جنوب حقل مليحة، وأسفر الاختبار عن معدل إنتاج حوالى 1500 برميل مكافىء زيت يوميا، ويبلغ إجمالى الاحتياطى المؤكد الذى أسفرت عنه الآبار الثلاثة حوالى 50 مليون برميل مكافئ زيت من الموارد البترولية.

هذا وتضيف كلا من الآبار الثلاثة إجمالى إنتاج حوالى 6000 برميل مكافئ زيت يومياً. ومن خلال هذه الاكتشافات، تواصل شركة إينى متابعة إستراتيجيتها الناجحة فى البحث بالقرب من الحقول، والتي تتيح عائدًا سريعًا على الاستثمار من خلال ربط الاكتشافات بتسهيلات الانتاج الحالية لاستغلال هذه الاكتشافات الجديدة.

جدير بالذكر أن إينى تمتلك، من خلال شركتها الفرعية (أيوك)، حصة نسبتها 38% في منطقة امتياز مليحة، بينما تمتلك لوك أويل الروسية حصة 12% بينما تمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول حصة 50%.

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