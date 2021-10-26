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"غولدمان ساكس" يتوقع تجاوز سعر برنت 90 دولاراً بنهاية العام

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غولدمان ساكس
غولدمان ساكس
أسعار النفط

"غولدمان ساكس" يتوقع تجاوز سعر برنت 90 دولاراً بنهاية العام

بدفع من الانتعاش القوي للطلب العالمي

دبي - العربية.نت

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قال بنك غولدمان ساكس إن انتعاشا قويا للطلب العالمي على النفط، قد يدفع أسعار خام برنت القياسي العالمي لتتجاوز توقعاته لنهاية العام البالغة 90 دولارا للبرميل.

وأضاف بنك الاستثمار الأميركي أنه يتوقع أن يصل الطلب على النفط قريباً إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، عند حوالي 100 مليون برميل يوميا، مع تعافي الاستهلاك في آسيا بعد موجة متحور دلتا.

وتوقع البنك أيضا أن التحول من الغاز إلى النفط قد يضيف ما لا يقل عن مليون برميل يوميا إلى الطلب على الخام.

ولا يتوقع غولدمان ساكس أي تباطؤ في أسعار النفط على المدى القريب، حيث أشار إلى أن الطلب سيرتفع مرة أخرى على المدى القريب، أقوى مما كان متوقعًا.

يأتي ذلك مع إعادة فتح المزيد من الدول وتخفيف القيود وسط نجاح حملات التلقيح ضد كورونا.

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