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العراق: إيراد نفط إضافي بـ 16 مليار دولار خلال 2021

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العراق: إيراد نفط إضافي بـ 16 مليار دولار خلال 2021

إيرادات شهر يوليو الماضي تجاوزت 6 مليارات دولار

دبي - العربية.نت

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نقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزارة النفط أن العراق سيحقق إيرادات نفطية إضافية تصل إلى 16 مليار دولار في 2021.

كانت الوزارة أعلنت تحقيق إيرادات خلال شهر يوليو بلغت أكثر من 6 مليارات دولار، فيما أشارت إلى أن معدل سعر البرميل بلغ أكثر من 71 دولاراً.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة، إن "مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر يوليو/تموز الماضي، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، من النفط الخام بلغت نحو 90.47 مليون برميل، بإيرادات نحو 6.47 مليار دولار.

وأضاف أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يوليو/تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 87.45 مليون برميل، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 3.12 مليون برميل، لافتا إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 71.578 دولارا".

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