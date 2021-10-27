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أسعار النفط تتراجع 1% وبرنت دون 85 دولاراً

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آبار نفط
آبار نفط
أسعار النفط

أسعار النفط تتراجع 1% وبرنت دون 85 دولاراً

مخزونات الخام الأميركية صعدت بمقدار 2.3 مليون برميل

طوكيو - رويترز

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تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بـ 1%، بعدما أظهرت بيانات زيادة مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط ومشتقاته في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.13% إلى 83.69 دولار للبرميل، بعد إغلاقها مرتفعة 1.1% في الجلسة السابقة، فيما انخفض خام برنت القياسي العالمي 1% إلى 84.82 دولار للبرميل، بعد أن أغلق عند أعلى مستوياته في سبع سنوات أمس الثلاثاء.

قالت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء، إن مخزونات الخام الأميركية صعدت بمقدار 2.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 22 أكتوبر.

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وزادت مخزونات البنزين 500 ألف برميل في حين سجلت مخزونات نواتج التقطير زيادة قدرها مليون برميل.

وتراجع برنت والخام الأميركي عن أعلى مستويات إغلاق منذ أكتوبر 2014، والتي سجلاها في الجلسة السابقة. وقال بنك غولدمان ساكس إن انتعاشا قويا للطلب العالمي على النفط قد يدفع أسعار برنت لتتجاوز توقعاته لنهاية العام البالغة 90 دولارا للبرميل.

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