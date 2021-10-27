.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مسؤول إيراني: الهجوم الإلكتروني أثر على كافة محطات الوقود في إيران

  • الخط
علم إيران
علم إيران
اقتصاد إيران

مسؤول إيراني: الهجوم الإلكتروني أثر على كافة محطات الوقود في إيران

تعرضت إيران لهجوم إلكتروني واسع النطاق تسبب بأعطال في محطات الغاز

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال مسؤول إيراني، اليوم الأربعاء، إن الهجوم الإلكتروني على محطات للغاز أثر على كافة محطات الوقود في إيران.

وأعلنت إيران، أمس، تعرضها لهجوم إلكتروني واسع النطاق تسبب بأعطال في محطات الغاز، بعدما أفاد التلفزيون الإيراني الحكومي بأن مبيعات محطات البنزين في جميع أنحاء إيران، شهدت اضطرابات كبيرة اليوم الثلاثاء، بعد عطل برمجي أثر على نظام الدفع بالبطاقات المدعومة.

بدأت المشكلة في حوالي الساعة 11 صباحًا بتوقيت طهران أمس، بحسب ما قاله أمين رزانافاز، المتحدث باسم اتحاد ملاك محطات الوقود الإيرانية، لشبكة أخبار جمهورية إيران الإسلامية في مقابلة، مضيفًا أنه لا يستطيع التنبؤ بموعد حل المشكلة.

ويعتمد ملايين السائقين في إيران على بطاقات الوقود، التي تستخدمها الحكومة لإدارة توزيع البنزين المدعوم، ويأتي العطل بعد عامين تقريبًا من رفع الحكومة أسعار الوقود ما أثار احتجاجات واسعة النطاق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"سلام مربع".. هنيدي يتوجه بنداء عاجل لأهالي السعودية
أوراق خضراء من مطبخك.. 7 فوائد للقلب والمعدة والمناعة أوراق خضراء من مطبخك.. 7 فوائد للقلب والمعدة والمناعة
الأكثر قراءة
هرب وانتشار الفيديو الفاحش دل عليه.. القبض على متحرش بمصر هرب وانتشار الفيديو الفاحش دل عليه.. القبض على متحرش بمصر
اكتشاف جديد.. هذا الهرمون يتحكم في حجم الكرش اكتشاف جديد.. هذا الهرمون يتحكم في حجم الكرش
حمدوك يعود إلى منزله وبلينكن يحادثه.. البرهان يعلن تشكيل مجلسي سيادة وحكومة حمدوك يعود إلى منزله وبلينكن يحادثه.. البرهان يعلن تشكيل مجلسي سيادة وحكومة
استغاثة على فيسبوك.. تصفية مجرم روّع سكان مدينة مصرية  استغاثة على فيسبوك.. تصفية مجرم روّع سكان مدينة مصرية 
صلاح يضرب عصفورين بحجر واحد.. الكرة الذهبية والعقد الجديد صلاح يضرب عصفورين بحجر واحد.. الكرة الذهبية والعقد الجديد
غضب يمني من تصريحات قرداحي.. ورسالة استنكار للخارجية اللبنانية غضب يمني من تصريحات قرداحي.. ورسالة استنكار للخارجية اللبنانية
قبل أن تذهب
مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع العودة إلى المدارس في مأرب
مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع العودة إلى المدارس في مأرب
اكتشف المزيد