مسؤول إيراني: الهجوم الإلكتروني أثر على كافة محطات الوقود في إيران

قال مسؤول إيراني، اليوم الأربعاء، إن الهجوم الإلكتروني على محطات للغاز أثر على كافة محطات الوقود في إيران.

وأعلنت إيران، أمس، تعرضها لهجوم إلكتروني واسع النطاق تسبب بأعطال في محطات الغاز، بعدما أفاد التلفزيون الإيراني الحكومي بأن مبيعات محطات البنزين في جميع أنحاء إيران، شهدت اضطرابات كبيرة اليوم الثلاثاء، بعد عطل برمجي أثر على نظام الدفع بالبطاقات المدعومة.

مادة اعلانية

بدأت المشكلة في حوالي الساعة 11 صباحًا بتوقيت طهران أمس، بحسب ما قاله أمين رزانافاز، المتحدث باسم اتحاد ملاك محطات الوقود الإيرانية، لشبكة أخبار جمهورية إيران الإسلامية في مقابلة، مضيفًا أنه لا يستطيع التنبؤ بموعد حل المشكلة.

ويعتمد ملايين السائقين في إيران على بطاقات الوقود، التي تستخدمها الحكومة لإدارة توزيع البنزين المدعوم، ويأتي العطل بعد عامين تقريبًا من رفع الحكومة أسعار الوقود ما أثار احتجاجات واسعة النطاق.