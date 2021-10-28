.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

النفط يهبط إلى أدنى مستوى في أسبوعين بعد صدمة المخزونات وكورونا

  • الخط
منصة نفط بحرية
منصة نفط بحرية
أسعار النفط

النفط يهبط إلى أدنى مستوى في أسبوعين بعد صدمة المخزونات وكورونا

برنت خسر 1.9% إلى 83 دولاراً للبرميل

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، اليوم الخميس، بعد أن أظهرت أرقام رسمية قفزة مفاجئة في المخزونات الأميركية من الخام وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا وروسيا والصين.

نزل خام برنت 1.58 دولار أو 1.9% إلى 83 دولاراً للبرميل صباحاً، بعدما سجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 82.32 دولار في وقت سابق وانخفض 2.1% في جلسة أمس.

وخسر الخام الأميركي 1.39 دولار أو 1.7% إلى 81.27 دولار للبرميل، وهو أيضًا أدنى مستوى في أسبوع واحد، بعد أن هبط 2.4% يوم الأربعاء.

منار للطاقة: تحديات الاستثمار ستقفز بأسعار النفط فوق 150 دولارا للبرميل طاقة منار للطاقة: تحديات الاستثمار ستقفز بأسعار النفط فوق 150 دولارا للبرميل

أدى تفشي عدوى الفيروس التاجي في الصين والوفيات القياسية وخطر الإغلاق في روسيا، إلى جانب ارتفاع الحالات في أوروبا الغربية إلى كبح جماح ارتفاع أسعار النفط.

قال دانييل هاينز وسوني كوماري استراتيجيي السلع في ANZ Research في تقرير جديد اليوم الخميس، إن "الارتفاع في حالات الإصابة الجديدة بـ كوفيد-19 يهدد بتعطيل تعافي الطلب على النفط"، بحسب "رويترز".

في الولايات المتحدة، من المحتمل أن ينمو الاقتصاد بأبطأ معدل منذ أكثر من اثني عشر شهرًا في الربع من يونيو إلى سبتمبر، وسط عودة ظهور الإصابات بالفيروس، وتوتر سلاسل التوريد العالمية والنقص العالمي في السلع مثل السيارات.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام ارتفعت 4.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر من ضعف الزيادة البالغة 1.9 مليون برميل التي توقعها المحللون.

وقال محللو Citi Research للسلع الأساسية في مذكرة، إن الزيادة الكبيرة في المخزون جاءت "على خلفية قفزة كبيرة في صافي واردات النفط الخام ومعالجة المصافي الراكدة".

مع ذلك، انخفضت مخزونات البنزين بمقدار مليوني برميل إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من أربع سنوات، حتى في وقت يعاني المستهلكون الأميركيون من ارتفاع الأسعار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أفضل 6 أطعمة لحماية عينيك وتقوية بصرك أفضل 6 أطعمة لحماية عينيك وتقوية بصرك
مفاجأة صادمة يكشفها طبيب: مارادونا مدفون بدون قلبه! مفاجأة صادمة يكشفها طبيب: مارادونا مدفون بدون قلبه!
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم
قبل أن تذهب
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
اكتشف المزيد