سوريا ولبنان والأردن يتوصلون إلى اتفاق نهائي بشأن نقل الكهرباء

قال لبنان والأردن وسوريا اليوم الخميس، إنهم توصلوا إلى اتفاق نهائي لنقل الكهرباء إلى لبنان الذي يعاني من أزمة طاقة خانقة.

وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه من سوريا والأردن، إن البنك الدولي شارك في الاجتماع وسيمول الاتفاق.

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وأضاف أن الولايات المتحدة، التي تفرض عقوبات على سوريا، قد أعطت الضوء الأخضر للمشروع.

من جانبه، قال وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري، غسان الزامل في تصريحات سابقة: "باشرنا منذ يونيو بإعادة تأهيل خط الربط الكهربائي المدمر"، مضيفاً أن "الربط التزامني بين الشبكتين السورية والأردنية يحتاج 3 أشهر".

يذكر أن وزراء الطاقة في كل من الأردن ومصر ولبنان وحكومة النظام السوري كانوا اتفقوا على خارطة طريق لنقل الغاز المصري براً إلى لبنان وإمداده بالكهرباء من الأردن الذي يستورد الغاز المصري لإنتاج الطاقة.