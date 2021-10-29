الجزائر: زيادة إنتاج أوبك+ في ديسمبر يجب ألا تتجاوز 400 ألف برميل يومياً

قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب أمس الخميس، إن زيادة إنتاج أوبك+ من النفط الخام يجب ألا تتعدى 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر، بسبب بعض الغموض والمخاطر في سوق النفط.

ونقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية القول إن الوضع في سوق النفط يشير إلى أن زيادة إنتاج الدول الأعضاء في تجمع أوبك+ خلال ديسمبر، يجب ألا تتخطى 400 ألف برميل يوميا.

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اتفقت دول أوبك+ في يوليو على زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في الشهر حتى 22 أبريل على الأقل، لكن المنظمة تواجه مطالب من كبار المستهلكين بإمدادات إضافية.

وقال عرقاب إن أوبك+ يجب أن تواصل العمل بتحفظ مع الأخذ في الاعتبار أن الشكوك والمخاطر لا تزال مرتفعة.