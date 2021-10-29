النفط يتجه نحو أول خسارة في 8 أسابيع.. هل بلغت الأسعار الذروة؟

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل أول خسائر أسبوعية فيما لا يقل عن ثمانية أسابيع، بعد ارتفاع المخزونات الأميركية أكثر من المتوقع وإشارة إيران إلى أنها ستستأنف المحادثات مع القوى الغربية مما قد يؤدي إلى إنهاء العقوبات.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، بما يعادل 0.3%، إلى 84.59 دولار للبرميل صباحاً، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا إلى 82.93 دولار للبرميل.

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وقال محللون في فيتش سوليوشنز في مذكرة أسبوعية اليوم الجمعة: "اقترب الصعود على الأرجح من ذروته والأسعار، التي ما زالت مرتفعة، ستنخفض في الأجل القريب".

والخامان في طريقهما للتراجع 1% هذا الأسبوع، في أول هبوط أسبوعي في عشرة أسابيع للخام الأميركي وفي ثمانية أسابيع لخام برنت.

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة أكثر بكثير مما كان متوقعا في الأسبوع المنتهي في 22 أكتوبر.

وتتجه كل الأنظار إلى الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفائهما، أو مجموعة أوبك+، في الرابع من نوفمبر. ويتوقع محللون أن يتمسك التكتل بخطته لإضافة 400 ألف برميل يوميا إلى المعروض شهريا حتى أبريل 2022.

قال محللون في جي بي مورجان في مذكرة: "حذرت السعودية من أنه مع الصورة غير الواضحة للطلب، قد تكون هناك ’زيادة ضخمة’ في مخزونات النفط العالمية في 2022".