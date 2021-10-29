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رويترز: أوبك+ تقلص توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2021

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رويترز: أوبك+ تقلص توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2021

إلى 5.7 مليون برميل يوميا من 5.8 مليون

لندن - رويترز

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قال مصدران إن اللجنة الفنية المشتركة التابعة لـ "أوبك+"، قلصت تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام إلى 5.7 مليون برميل يوميا من 5.8 مليون، وسط استمرار التعافي القوي للاستهلاك منذ انهياره عام 2020.

وذكر أحد المصدرين أن اللجنة الفنية المشتركة، التي اجتمعت أمس الخميس، أبقت على توقعاتها للطلب خلال العام المقبل عند 4.2 مليون برميل يوميا.

وأضاف المصدر أن مراجعة تقديرات النمو في عام 2021 "لا تدعو للقلق" لأنها بمثابة تحديث للبيانات.

يجتمع وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤهما، وهو التحالف المعروف باسم أوبك+، في الرابع من نوفمبر لاتخاذ قرار بشأن سياسات الإنتاج.

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