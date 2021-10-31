مسودة بيان G20: التوقف عن تمويل محطات جديدة تعمل بالفحم بنهاية 2021

كشفت مسودة بيان مجموعة العشرين (G20)، عن التوقف عن تمويل محطات جديدة تعمل بالفحم بحلول نهاية 2021.

وناقش قادة دول مجموعة العشرين 5 ملفات رئيسية، وهي جائحة كورونا بما يتضمن تسريع تطوير اللقاحات، وقضية "التغير المناخي".

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كما بحثت آخر التحديات والوسائل لتخفيف الانبعاثات الكربونية، وقضية "التعافي الاقتصادي" لتعزيز التعافي بعد الجائحة ومحاربة التضخم العالمي، وأزمة الطاقة العالمية، ومكافحة سوء التغذية في العالم.

وجاء على جدول أعمال القمة، قضايا تغير المناخ والانتعاش الاقتصادي من آثار كوفيد-19 والحد الأدنى لمعدل الضريبة العالمي على الشركات.

وركزت الجلسة الافتتاحية على الصحة والاقتصاد، مع اجتماع على الهامش للقادة الرئيسيين لمناقشة الخطوات التالية بشأن البرنامج النووي الإيراني.