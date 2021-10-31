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مصر تضع حجر أساس مجمع للتفحيم وإنتاج السولار بـ1.77 مليار دولار

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وزير البترول المصري طارق الملا
وزير البترول المصري طارق الملا
اقتصاد مصر

مصر تضع حجر أساس مجمع للتفحيم وإنتاج السولار بـ1.77 مليار دولار

بمصفاة تكرير السويس لتصنيع البترول

دبي - العربية.نت

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وضع وزير البترول المصري، طارق الملا، اليوم الأحد، حجر الأساس لمشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار بمصفاة تكرير السويس لتصنيع البترول والذي سيقام بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.77 مليار دولار في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير مصافي تكرير البترول بالسويس ورفع كفاءتها وطاقتها الإنتاجية.

وقال طارق الملا، في بيان، إن المشروع يهدف إلى تعظيم الطاقات الإنتاجية من المنتجات البترولية عالية القيمة بمواصفات عالمية وخاصة البوتاجاز والسولار.

وأضاف أن المشروع يتيح إنتاج السولار وفقاً للمواصفات الأوروبية Euro 5 للحد من الاستيراد وتوفير وقود عالي الجودة يتناسب مع محركات السيارات الحديثة، فضلاً عن كونه نموذجاً لتعظيم القيمة المضافة من خلال استغلال المازوت وتحويله إلى منتجات بترولية عالية القيمة لتلبية متطلبات الاستهلاك المحلي.

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وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع وكافة مشروعات التطوير الجارية حالياً بمصافي تكرير البترول المصرية تنفذها شركات وطنية متخصصة في تنفيذ المشروعات البترولية، حيث تشترك شركتا إنبي وبتروجت في تنفيذ مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار الجديد.

وخلال جولته التفقدية لمتابعة أعمال التطوير ومشروعات زيادة الطاقة الانتاجية الجاري تنفيذها بمصافي تكرير البترول بالسويس أوضح الملا أن استراتيجية الوزارة لتطوير صناعة تكرير البترول تبنت منذ نحو عامين تنفيذ خارطة طريق للتطوير الشامل لمصافي التكرير بالسويس وتم العمل عليها والوصول لمرحلة متقدمة في التنفيذ.

وأشار إلى أن التطوير تضمن إصلاحات شاملة تتعلق بالنواحي الإنتاجية و إضافة توسعات جديدة بالمصافي وكذلك تطوير منظومة السلامة والأمن الصناعي وحماية البيئة للوصول إلى أعلى درجات الأمان في التشغيل وتحقيق التوافق البيئى للمشروعات.

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