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الصين تعتزم الإفراج عن احتياطياتها من البنزين والسولار

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اقتصاد الصين

الصين تعتزم الإفراج عن احتياطياتها من البنزين والسولار

لزيادة المعروض في السوق وتحقيق استقرار الأسعار

دبي - العربية.نت

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تعتزم الصين الإفراج عن احتياطياتها من البنزين والسولار لزيادة المعروض في السوق وتحقيق استقرار الأسعار.

وتعد هذه خطوة من بين عدد من المحاولات التي تقوم بها بكين لتهدئة ارتفاع أسعار السلع الأساسية الذي قلص هوامش ربح الشركات المصنعة.

يُذكر أن هذه المرة الأولى التي تعلن فيها بكين نيّتها الإفراج عن منتجات نفطية في بيان رسمي، الأمر الذي ضغط بعض الشيء على الأسعار.

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كانت الصين قد بدأت تطبيق رفع أسعار التجزئة للبنزين والديزل بشكل كبير في 10 أكتوبر 2021، حسبما أعلن أكبر مخطط اقتصادي في البلاد.

وذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن سعر البنزين سيرتفع بواقع 345 يوانا (نحو 53.4 دولار) للطن، بينما سيرتفع سعر الديزل بواقع 330 يوانا.

بموجب آلية التسعير الحالية، إذا تغيرت أسعار النفط الخام الدولية بأكثر من 50 يوانا للطن وظلت عند هذا المستوى لمدة 10 أيام عمل، فسيتم تعديل أسعار المنتجات النفطية المكررة مثل البنزين والديزل في الصين وفقا لذلك.

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