رويترز: أوبك ضخت 27.5 مليون برميل يومياً في أكتوبر

أظهر مسح أجرته رويترز أن منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ضخت 27.50 مليون برميل يوميا في أكتوبر /تشرين الأول، بزيادة قدرها 190 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق لكنها أقل من الزيادة المسموح بها في ظل اتفاق المعروض والبالغة 254 ِألف برميل يوميا.

تظهر أرقام لأوبك اطلعت عليها رويترز أن اتفاق أوبك+ يسمح بزيادة إنتاجية قدرها 400 ألف برميل يوميا في أكتوبر /تشرين الأول لكل الأعضاء، منها حوالي 254 ألف برميل يوميا يتشاركها أعضاء أوبك الذين يشملهم الاتفاق.

مادة اعلانية

ومع انخفاض الإنتاج عن الزيادة المستهدفة الشهر الماضي، ارتفع التزام أوبك بتعهداتها للتخفيضات الإنتاجية إلى 118% في أكتوبر/ تشرين الأول من 114% في سبتمبر /أيلول.

تجتمع أوبك+ يوم الخميس لمراجعة سياستها ومن المتوقع أن تعيد تأكيد خططها للزيادات الشهرية.