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صادرات الخام العراقية ترتفع إلى 3.12 مليون برميل يومياً في أكتوبر

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صادرات النفط العراقي
منصة نفطية في العراق
النفط

صادرات الخام العراقية ترتفع إلى 3.12 مليون برميل يومياً في أكتوبر

مقارنة بـ 3.081 مليون برميل يومياً في الشهر السابق

بغداد - رويترز

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قالت وزارة النفط العراقية اليوم الاثنين، إن إجمالي صادرات العراق النفطية زاد إلى 3.12 مليون برميل يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول من 3.081 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وقالت الوزارة إن الصادرات من موانئ البصرة بالجنوب بلغت 3.012 مليون برميل يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول.

والأسبوع الماضي، قالت وزارة النفط إن العراق سيحقق إيرادات نفطية إضافية تصل إلى 16 مليار دولار في 2021.

كانت الوزارة قد أعلنت تحقيق إيرادات خلال شهر يوليو بلغت أكثر من 6 مليارات دولار، فيما أشارت إلى أن معدل سعر البرميل بلغ أكثر من 71 دولاراً.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة، إن "مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر يوليو/تموز الماضي، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، من النفط الخام بلغت نحو 90.47 مليون برميل، بإيرادات نحو 6.47 مليار دولار.

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