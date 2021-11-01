صادرات الخام العراقية ترتفع إلى 3.12 مليون برميل يومياً في أكتوبر

قالت وزارة النفط العراقية اليوم الاثنين، إن إجمالي صادرات العراق النفطية زاد إلى 3.12 مليون برميل يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول من 3.081 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وقالت الوزارة إن الصادرات من موانئ البصرة بالجنوب بلغت 3.012 مليون برميل يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول.

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والأسبوع الماضي، قالت وزارة النفط إن العراق سيحقق إيرادات نفطية إضافية تصل إلى 16 مليار دولار في 2021.

كانت الوزارة قد أعلنت تحقيق إيرادات خلال شهر يوليو بلغت أكثر من 6 مليارات دولار، فيما أشارت إلى أن معدل سعر البرميل بلغ أكثر من 71 دولاراً.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة، إن "مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر يوليو/تموز الماضي، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، من النفط الخام بلغت نحو 90.47 مليون برميل، بإيرادات نحو 6.47 مليار دولار.