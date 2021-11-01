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العراق يعتزم توقيع عقود طاقة بمليارات الدولارات مع السعودية

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صادرات النفط العراقي
أحد حقول إنتاج النفط في العراق
طاقة

العراق يعتزم توقيع عقود طاقة بمليارات الدولارات مع السعودية

بغداد كثفت مفاوضاتها مع "أكوا باور" لبناء محطات تحلية المياه والطاقة النظيفة

دبي - رويترز

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قالت جريدة الصباح العراقية الرسمية، نقلا عن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الاثنين، إن العراق يعتزم توقيع عقود تقدر بعشرات مليارات الدولارات مع السعودية للاستثمار في قطاعات الغاز والطاقة البديلة والمياه والصناعات البتروكيماوية.

وأضافت الجريدة أن العراق يتفاوض مع شركة أرامكو السعودية، لإدخالها كشريك في عقود استكشاف واستثمار الغاز الحر في الحقول الجديدة بالصحراء الغربية.

وذكرت أن العراق يكثف مفاوضاته مع شركة أكوا باور السعودية لبناء محطات لتحلية المياه والطاقة النظيفة ومحطات الطاقة الشمسية.

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واتفق العراق مع السعودية في أبريل 2021 على تأسيس صندوق مشترك يقدر رأس ماله بـ 3 مليارات دولار يضمن مشاركة القطاع الخاص من البلدين، وإنجاز مشروع الربط الكهربائي لأهميته بين البلدين، والاتفاق على تعزيز فرص الاستثمار للشركات السعودية في العراق.

كما تم الاتفاق على التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة وتفعيل وتسريع خطة العمل المشتركة، تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي العراقي، مع ضرورة الاستمرار في التعاون وتنسيق المواقف في المجال البترولي، ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) واتفاق (أوبك +)، مع الالتزام الكامل بمقتضيات الاتفاق، وآلية التعويض، وبجميع القرارات التي تم الاتفاق عليها، بما يضمن استقرار أسواق البترول العالمية.

إلى جانب ذلك سيتم تعزيز التنسيق في مجال الدعم والتأييد المتبادل في إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف، وتعزيز فرص الاستثمار للشركات السعودية ودعوتها إلى توسيع نشاطاتها في العراق وفي مختلف المجالات وفي جهود إعادة الإعمار.

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