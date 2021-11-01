مصدر: متوسط سعر خام دبي عند أعلى مستوى منذ 2014 في أكتوبر

قال مصدر تجاري اليوم الاثنين، إن سعر خام دبي القياسي للشرق الأوسط، كما تعرضه منصة ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس للتسعير، ارتفع الشهر الماضي إلى 81.585 دولار للبرميل في المتوسط، وهو الأعلى منذ 2014.

ويشمل الجدول المتوسطات الشهرية لخامي دبي وسلطنة عمان في أكتوبر/تشرين الأول كما تعرضها بلاتس.

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ويحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر بعلاوات أو خصومات مقارنة مع هذه المتوسطات.

غيرت أرامكو السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر/تشرين الأول 2018 إلى متوسط بلاتس دبي والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.

الأرقام في الجدول التالي بالدولار للبرميل: