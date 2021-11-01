.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مصدر: متوسط سعر خام دبي عند أعلى مستوى منذ 2014 في أكتوبر

  • الخط
بورصة دبي للطاقة تبيع نفطا بـ1.5 مليار دولار شهريا
بورصة دبي للطاقة
أسعار النفط

مصدر: متوسط سعر خام دبي عند أعلى مستوى منذ 2014 في أكتوبر

إلى 81.585 دولار للبرميل في المتوسط

سنغافورة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال مصدر تجاري اليوم الاثنين، إن سعر خام دبي القياسي للشرق الأوسط، كما تعرضه منصة ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس للتسعير، ارتفع الشهر الماضي إلى 81.585 دولار للبرميل في المتوسط، وهو الأعلى منذ 2014.

ويشمل الجدول المتوسطات الشهرية لخامي دبي وسلطنة عمان في أكتوبر/تشرين الأول كما تعرضها بلاتس.

ويحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر بعلاوات أو خصومات مقارنة مع هذه المتوسطات.

السعودية تعين مستشارين ماليين لإصدار أدوات دين خضراء اقتصاد السعودية تعين مستشارين ماليين لإصدار أدوات دين خضراء

غيرت أرامكو السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر/تشرين الأول 2018 إلى متوسط بلاتس دبي والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.

الأرقام في الجدول التالي بالدولار للبرميل:

أسعار الخام
أسعار الخام
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50 لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50
هكذا خلق الاتحاد السوفيتي جزيرة لآكلي لحوم البشر هكذا خلق الاتحاد السوفيتي جزيرة لآكلي لحوم البشر
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم
قبل أن تذهب
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
اكتشف المزيد