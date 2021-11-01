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وزير النفط الكويتي: استراتيجية أوبك+ الحالية توفر إمدادات نفطية كافية للسوق

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النفط

وزير النفط الكويتي: استراتيجية أوبك+ الحالية توفر إمدادات نفطية كافية للسوق

التحسن التدريجي في مؤشرات السوق يتزامن مع استمرار مرحلة التعافي من الجائحة

دبي - العربية.نت

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أشاد وزير النفط الكويتي محمد الفارس اليوم الاثنين، باستراتيجية أوبك+ في زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا، وفق خطة الزيادة شهريا التي تم التوافق عليها بصورة جماعية في الاجتماع الوزاري رقم (19) للمجموعة في شهر يوليو الماضي.

وقال الوزير في بيان قبيل مشاركته بالاجتماع الوزاري الـ43 للجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج (JMMC) والاجتماع الـ22 لـ "أوبك+" اللذين سيُعقدان يوم الخميس المقبل عبر تقنية الاتصال المرئي، إن "استمرار العمل بهذه الاستراتيجية يضمن كفاية من المعروض وقد أثبت جدواه في تحقيق التوازن واستقرار الأسواق".

وأضاف أن هناك تحديات في الأسواق خصوصا في عام 2022 تبرر الاستمرار في رفع الإنتاج المتدرج، وفقا للاتفاق الذي يعتبر كافيا لتأمين احتياجات السوق، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأكد أن التحسن التدريجي في مؤشرات السوق يتزامن مع استمرار مرحلة التعافي من جائحة كورونا وارتفاع نسب التحصين بجرعتين في العالم.

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