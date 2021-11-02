إنتاج النفط والغاز الروسي ينمو في أكتوبر لـ10.84 مليون برميل يومياً

خلصت حسابات أجرتها رويترز استنادا إلى تقرير لإنترفاكس نقلا عن بيانات من وزارة الطاقة الروسية، اليوم الثلاثاء، إلى أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز زاد إلى 10.48 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول من 10.72 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول.

وذكرت إنترفاكس أن إجمالي إنتاج النفط ومكثفات الغاز بلغ 45.86 مليون طن الشهر الماضي، وذلك مقابل 43.86 مليون طن في سبتمبر/أيلول الذي يقل عدد أيامه واحدا.

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نفذت روسيا هذا الإجراء مع قيام مجموعة أوبك+ بإلغاء تخفيضات الإمدادات تدريجيا بفضل تحسن الطلب مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح مؤخراً أن اتفاق أوبك بلس مستمر حتى نهاية عام 2022، وهناك فرصة لإطالة أمد التعاون أكثر ضمن هذا التحالف.

وأشار بوتين إلى أن سوق الغاز الطبيعي غير متوازنة ولا يمكن التنبؤ بها خصوصاً في أوروبا، موضحاً أن نقص الطاقة الكهربائية هو السبب وراء ارتفاع سعر الغاز في أوروبا وليس العكس، وإن موسكو تفي بالتزاماتها التعاقدية لتوريد الغاز إلى هناك، وهي مستعدة لبحث تحرك إضافي.

وأضاف بوتين أن هناك حاجة للاتفاق على كيفية تحقيق الاستقرار بأسواق الطاقة.

وأشار بوتين إلى أن روسيا تعتزم زيادة إنتاج الغاز المسال إلى 140 مليون طن بحلول عام 2035 سنوياً.

كما قال الرئيس الروسي إن موسكو مستعدة لبحث تحرك إضافي، متوقعا أن سعر النفط قد يصل إلى 100 دولار للبرميل.