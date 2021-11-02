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أدنوك الإماراتية تحافظ على إمدادات الخام الكاملة لآسيا في يناير

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أدنوك الإماراتية تحافظ على إمدادات الخام الكاملة لآسيا في يناير

قفزت علاوة العقود الآجلة لخام مربان فوق متوسط خام دبي إلى أعلى مستوى على الإطلاق

سنغافورة – رويترز

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قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ستحافظ على إمداداتها الكاملة من جميع درجات الخام لعملائها بعقود محددة المدة في آسيا في يناير/كانون الثاني.

وهو الشهر الثاني على التوالي الذي ستوفر فيه أدنوك كميات كاملة لعملائها.

وعلى الرغم من زيادة الإمدادات، فقد قفزت علاوة العقود الآجلة لخام مربان فوق متوسط خام دبي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 5.60 دولار للبرميل يوم الاثنين، ارتفاعا من متوسط قدره 3.45 دولار للبرميل الشهر الماضي.

والإمارات عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي ستجتمع مع حلفائها يوم الخميس لمراجعة سياستها الإنتاجية.

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