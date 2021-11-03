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أسعار الغاز الطبيعي الأميركي تقفز حوالي 7%

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أسعار الغاز قفزت عالميا (تعبيرية)
اقتصاد أميركا

أسعار الغاز الطبيعي الأميركي تقفز حوالي 7%

بدعم من طلب قوي على الغاز المسال

واشنطن - رويترز

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قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي حوالي 7%، الثلاثاء، بدعم من موجة شراء في أعقاب هبوط الأسعار حوالي 16%، على مدار الجلسات الثلاث السابقة في حين تبقي أسعار عالمية أكثر ارتفاعا الطلب على صادرات الغاز المسال الأميركي قويا.

وجاءت الزيادة في الأسعار على الرغم من تزايد الإنتاج وتوقعات بأحوال جوية أكثر اعتدالا وتراجع في الطلب للتدفئة الأسبوع القادم.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قفزت أسعار الغاز العالمية إلى مستويات قياسية مع تزاحم شركات المرافق على شحنات الغاز الطبيعي المسال لإعادة ملء المخزونات في أوروبا وتلبية طلب متزايد في آسيا، حيث تسبب نقص في الطاقة في انقطاعات للكهرباء في الصين.

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وقفزت أسعار الغاز الأميركي أيضا لتصل إلى أعلى مستوياتها في 12 عاما في أوائل أكتوبر/تشرين الأول بفعل توقعات بأن الطلب على الغاز الطبيعي المسال سيظل قويا لأشهر كثيرة.

وأنهت العقود الآجلة للغاز الأميركي لأقرب استحقاق جلسة تداول الثلاثاء مرتفعة 35.6 سنت، أو 6.9%، لتبلغ عند التسوية 5.542 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية. وكان العقد أغلق يوم الاثنين عند أدنى مستوى منذ 12 أكتوبر/تشرين الأول.

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