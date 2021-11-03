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العراق: انخفاض تكلفة خط أنابيب "البصرة-العراق" دون 9 مليارات دولار

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وزارة النفط العراقية
وزارة النفط العراقية
اقتصاد العراق

العراق: انخفاض تكلفة خط أنابيب "البصرة-العراق" دون 9 مليارات دولار

المفاوضات حول المشروع وصلت إلى مراحل متطورة

دبي - رويترز

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قالت وزارة النفط العراقية في بيان اليوم الأربعاء، إن تكلفة مشروع خط أنابيب "البصرة-العقبة" ينبغي أن تنخفض إلى ما دون 9 مليارات دولار.

وأضافت أن المفاوضات بين الأردن والعراق حول المشروع وصلت إلى مراحل متطورة.

شهد العام الجاري، انعقاد قمة ثلاثية في بغداد بين الأردن ومصر والعراق، وجرى الاتفاق على إتاحة منفذ لتصدير النفط العراقي عبر الأردن ومصر من خلال المضي قدماً في استكمال خط الغاز العربي وإنشاء خط نقل النفط الخام البصرة-العقبة، وتجديد التعاقد السنوي لتزويد الأردن بالنفط.

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وبدأ العراق بتسلم العروض التجارية والفنية الخاصة بإنشاء أنبوب التصدير "البصرة - عقبة"، وكانت تكلفة المرحلة الأولى 4 مليارات دولار للتنفيذ، والمرحلة الثانية داخل الأراضي الأردنية 22 مليار دولار بطريقة الاستثمار على مدى 25 سنة.

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