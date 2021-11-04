أوبك+ تثبت سياسة زيادة الإنتاج .. والخام يقلص مكاسبه

قالت مصادر إن أوبك بلس اتفقت اليوم الخميس على تثبيت زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر.

وأضافت أن تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين المستقلين سيعقد اجتماعه التالي في الثاني من ديسمبر المقبل.

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وعقدت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها في إطار تحالف "أوبك+" اجتماعا اليوم الخميس للبحث في حجم إنتاج النفط في ديسمبر، تحت ضغط الدول المستهلكة التي تمارس ضغوطا لزيادة الإنتاج. وعقد وزراء الدول الـ13 الأعضاء في المنظمة وعشرة حلفاء لها في إطار اتفاق «أوبك+» اجتماعهم عبر الفيديو.

وبعدما قفزت أسعار النفط اليوم بأكثر من 2.7%، قلصت مكاسبها إلى أقل من 2% بعد الإعلان عن نتائج الاجتماع، إذ وصل خام برنت إلى 83.33 دولار للبرميل مرتفعا بنسبة 1.6%، فيما بلغ ارتفاع الخام الأميركي 1.37% إلى 81.97 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم أمس الأربعاء إن مخزونات النفط ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات البنزين.

وأضافت الوكالة الحكومية في تقرير أسبوعي أن مخزونات الخام زادت 3.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 29 أكتوبر /تشرين الأول إلى 434.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لزيادة قدرها 2.2 مليون برميل.

وهبطت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 916 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأميركية هبطت 1.5 مليون برميل الأسبوع إلى 214.3 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.3 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.2 مليون برميل إلى 127.1 مليون برميل مقابل توقعات لانخفاض قدره 1.4 مليون برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 220 ألف برميل يوميا إلى 3.25 مليون برميل يوميا.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي.

النفط الصخري

وفي إشارة إلى أن الأسعار المرتفعة تشجع على زيادة الإمدادات في أماكن أخرى، قالت شركة بريتيش بتروليوم أول أمس الثلاثاء إنها ستزيد استثماراتها في أعمال النفط الصخري والغاز البرية بالولايات المتحدة إلى 1.5 مليار دولار في 2022 من مليار دولار هذا العام.

وارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات الأسبوع الماضي، مدعوما بانتعاش الطلب بعد جائحة فيروس كورونا وتمسك منظمة أوبك وحلفائها بقيادة روسيا، فيما يعرف بتجمع أوبك+، بزيادات تدريجية شهرية في الإنتاج تبلغ 400 ألف برميل يوميا، على الرغم من دعوات كبار المستهلكين لضخ المزيد من النفط.