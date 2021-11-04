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الجزائر ترفع بشكل كبير سعر البيع الرسمي لنفطها في نوفمبر

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منصة نفطية في الجزائر
اقتصاد الجزائر

الجزائر ترفع بشكل كبير سعر البيع الرسمي لنفطها في نوفمبر

يزيد كثيرا عن فارق سعر البيع الرسمي عن خام برنت في أكتوبر

لندن - رويترز

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قالت شركة النفط الحكومية الجزائرية سوناطراك اليوم الخميس إنها رفعت سعر البيع الرسمي لمزيجها الصحراوي إلى علاوة 60 سنتا للبرميل فوق برنت المؤرخ لتحميلات نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو ما يزيد كثيرا عن فارق سعر البيع الرسمي عن خام برنت في أكتوبر/ تشرين الأول.

والجزائر تخطط لزيادة قدرها 2.6 مليار دولار في الاستثمار في قطاعها للنفط والغاز العام القادم لتعزيز الإنتاج بمقدار 8.9 مليون طن من المكافئ النفطي.

وتبلغ إجمالي الاستثمار في النفط والغاز التي تعتزم الحكومة ضخها في 2022 نحو 10 مليارات دولار ارتفاعا من 7.4 مليار دولار هذا العام، بهدف زيادة الإنتاج إلى 195.9 مليون طن من المكافئ النفطي من 187 مليون طن.

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