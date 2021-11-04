إنتاج السعودية من النفط سيتجاوز 10 ملايين ب/ي لأول مرة منذ الجائحة

أفادت قناة "العربية"، اليوم الخميس، بأن إنتاج السعودية من النفط سيتجاوز العشرة ملايين برميل يوميا في ديسمبر المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ جائحة كوفيد-19.

وكانت مصادر لـ"رويترز" قالت إن "أوبك+" اتفقت اليوم الخميس على تثبيت زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر.

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وأضافت أن تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين المستقلين، ستعقد اجتماعها التالي في الثاني من ديسمبر المقبل.

ووافقت "أوبك+" في يوليو على زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من أغسطس، لحين انتهاء تخفيضات إنتاجها الحالية والبالغة 5.8 مليون برميل يوميا.

أظهرت بيانات من مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، في أكتوبر، أن صادرات النفط الخام السعودية ارتفعت في أغسطس لرابع شهر على التوالي إلى أعلى مستوى منذ يناير 2021.

وارتفعت صادرات المملكة من الخام بمقدار 0.123 مليون برميل يوميا على أساس شهري إلى 6.450 مليون برميل يوميا في أغسطس، من 6.327 مليون برميل يوميا في يوليو.

وبلغت الصادرات الإجمالية التي تشمل المنتجات النفطية 7.90 مليون برميل يوميا.

وارتفع إنتاج الخام في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، بواقع 88 ألف برميل يوميا إلى 9.562 مليون برميل يوميا على أساس شهري، بما يشكل أعلى مستوى منذ أبريل 2020.

وزادت إنتاجية مصافي التكرير المحلية في السعودية إلى 2.521 مليون برميل يوميا في أغسطس، لتسجل أعلى مستوى منذ ذات الشهر من العام الماضي.

لكن استهلاك الخام المباشر تراجع بمقدار 37 ألف برميل يوميا إلى 654 ألف برميل يوميا وفقا لما أظهرته البيانات.