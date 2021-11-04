غازبروم الروسية: نسعى إلى سوق متوازنة ونتعهد بتلبية الطلب الأوروبي

قالت رئيسة وحدة التصدير في عملاق الغاز الروسي غازبروم، إن الشركة ملتزمة بتلبية الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي وحريصة على الوصول إلى سوق متوازنة ومستقرة.

وأضافت إيلينا بورميستروفا في رسالة مسجلة إلى مؤتمر بشأن الغاز في أمستردام "نحن غير مهتمين بأسعار قياسية منخفضة أو أسعار قياسية مرتفعة للغاز. الأخيرة تقود إلى تراجع الطلب على الغاز في أوروبا، وهو ما يتعارض بوضوح مع مصالحنا كمنتج ومورد للغاز."

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وأضافت قائلة "نريد أن نرى سوق متوازنة ومستقرة، حيث يمكن لنا ولعملائنا تطوير أعمالنا بنجاح."

كان كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، قد حذر قبل أيام شركات الغاز التابعة لطرف ثالث من استخدام الغاز "كسلاح جيوسياسي" من أجل انتزاع تنازلات سياسية.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، خلال مؤتمر صحفي إلى جانب رئيسة وزراء مولدوفا ناتالي جافريليتا، الخميس الماضي، خلال اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومولدوفا في بروكسل: "نرى محاولات من جانب غازبروم لاستبعاد الضغوط السياسية مقابل انخفاض أسعار الغاز".

انتهى عقد مولدوفا للغاز مع شركة غازبروم الروسية العملاقة نهاية الشهر الماضي ولم يتفق الجانبان على سعر جديد، حيث اقترحت غازبروم مضاعفة السعر على الأقل.

وقال بوريل: "من منظور عالمي، لم تكن الزيادات في الأسعار حول العالم نتيجة لتسليح إمدادات الغاز، ولكن في حالة مولدوفا، نعم هي كذلك".