.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

غازبروم الروسية: نسعى إلى سوق متوازنة ونتعهد بتلبية الطلب الأوروبي

  • الخط
غازبروم
منشأة تابعة لشركة غازبروم
النفط

غازبروم الروسية: نسعى إلى سوق متوازنة ونتعهد بتلبية الطلب الأوروبي

الشركة قالت إنها غير مهتمة بأسعار قياسية منخفضة أو أسعار قياسية مرتفعة للغاز

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت رئيسة وحدة التصدير في عملاق الغاز الروسي غازبروم، إن الشركة ملتزمة بتلبية الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي وحريصة على الوصول إلى سوق متوازنة ومستقرة.

وأضافت إيلينا بورميستروفا في رسالة مسجلة إلى مؤتمر بشأن الغاز في أمستردام "نحن غير مهتمين بأسعار قياسية منخفضة أو أسعار قياسية مرتفعة للغاز. الأخيرة تقود إلى تراجع الطلب على الغاز في أوروبا، وهو ما يتعارض بوضوح مع مصالحنا كمنتج ومورد للغاز."

وأضافت قائلة "نريد أن نرى سوق متوازنة ومستقرة، حيث يمكن لنا ولعملائنا تطوير أعمالنا بنجاح."

أسعار الغاز الطبيعي الأميركي تقفز حوالي 7% طاقة اقتصاد أميركا أسعار الغاز الطبيعي الأميركي تقفز حوالي 7%

كان كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، قد حذر قبل أيام شركات الغاز التابعة لطرف ثالث من استخدام الغاز "كسلاح جيوسياسي" من أجل انتزاع تنازلات سياسية.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، خلال مؤتمر صحفي إلى جانب رئيسة وزراء مولدوفا ناتالي جافريليتا، الخميس الماضي، خلال اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومولدوفا في بروكسل: "نرى محاولات من جانب غازبروم لاستبعاد الضغوط السياسية مقابل انخفاض أسعار الغاز".

انتهى عقد مولدوفا للغاز مع شركة غازبروم الروسية العملاقة نهاية الشهر الماضي ولم يتفق الجانبان على سعر جديد، حيث اقترحت غازبروم مضاعفة السعر على الأقل.

وقال بوريل: "من منظور عالمي، لم تكن الزيادات في الأسعار حول العالم نتيجة لتسليح إمدادات الغاز، ولكن في حالة مولدوفا، نعم هي كذلك".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لن تصدق.. ماذا يحدث إذا تناولت ثمرة كيوي يوميا؟ لن تصدق.. ماذا يحدث إذا تناولت ثمرة كيوي يوميا؟
جريمة تهز تونس.. أم تذبح طفليها ثم تنتحر لخلاف مع زوجها جريمة تهز تونس.. أم تذبح طفليها ثم تنتحر لخلاف مع زوجها
الأكثر قراءة
جملة رددها جملة رددها "سفاح الإسماعيلية" بدون انقطاع أمام النيابة!
ماتت ماتت "قهراً".. وفاة حمدة الخياطة تفجر غضباً في الأردن
"ثقب أسود" على خرائط غوغل يثير الحيرة!
اعتقدت أسرته أنه توفي.. حل لغز اختفاء شاب مصري في فرنسا اعتقدت أسرته أنه توفي.. حل لغز اختفاء شاب مصري في فرنسا
مصر.. الأمن يقتحم منزل مسجل احتجز عائلته وأطفاله كرهائن مصر.. الأمن يقتحم منزل مسجل احتجز عائلته وأطفاله كرهائن
لن تستطيع إكماله..فيديو لطفلين يقفزان بين مبنيين شاهقين لن تستطيع إكماله..فيديو لطفلين يقفزان بين مبنيين شاهقين
قبل أن تذهب
رسالة لإيران.. مناورات مشتركة بين القوات الأميركية والإسرائيلية
رسالة لإيران.. مناورات مشتركة بين القوات الأميركية والإسرائيلية
اكتشف المزيد