.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزير الطاقة السعودي: "أوبك+" منظم لسوق النفط وليست "كارتيلاً"

  • الخط
أوبك بلس

وزير الطاقة السعودي: "أوبك+" منظم لسوق النفط وليست "كارتيلاً"

"سيشهد الربع الأول بناء مخزونات هائلة"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الخميس، إن الزيادة التدريجية في إنتاج النفط هي الإجراء الصحيح.

وصرح وزير الطاقة السعودي عقب انتهاء اجتماع تحالف "أوبك+": سنبدأ بناء مخزونات اعتبارا من ديسمبر، وسيشهد الربع الأول بناء مخزونات هائلة.

كما قال إن النقاش جارٍ مع الولايات المتحدة على كافة المستويات، وفقاً لما نقلته "رويترز".

إنتاج السعودية من النفط سيتجاوز 10 ملايين ب/ي لأول مرة منذ الجائحة طاقة اقتصاد السعودية إنتاج السعودية من النفط سيتجاوز 10 ملايين ب/ي لأول مرة منذ الجائحة

وكانت مصادر لوكالة "رويترز" قالت إن "أوبك+" اتفقت اليوم الخميس، على تثبيت زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر.

وأضافت أن تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين المستقلين سيعقد اجتماعه التالي في الثاني من ديسمبر المقبل.

وأضاف وزير الطاقة السعودي خلال مؤتمر "أوبك+": "نحن منظمون لسوق النفط والتي تحتاج بالفعل للتنظيم".

وتابع قائلاً: "نحن ملتزمون بجهودنا وسلوكنا تجاه أسواق النفط، وسنبذل ما نستطيع لكي لا تواجه الأسواق أي مفاجآت، ونحن منظمة نفط مسؤولة تجاه الأسواق ولسنا مثلما وصفنا البعض كـ’كارتل’".

وقال أيضاً: "ما رأيناه في الأشهر الماضية يؤكد أن أسواق الطاقة بحاجة إلى أن تكون منظمة، وإلا ستعيش حالة مثل تلك التي شهدتها خلال الأشهر الأربعة الماضية".

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك: "نظرنا لبيانات سوق النفط في الفترة المقبلة عندما اتخذنا قرارنا"، مضيفاً أنه منذ أغسطس قامت "أوبك+" بزيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل.

وعقدت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها في إطار تحالف "أوبك+" اجتماعا اليوم الخميس، للبحث في حجم إنتاج النفط في ديسمبر، تحت ضغط الدول المستهلكة التي تمارس ضغوطا لزيادة الإنتاج.

وعقد وزراء الدول الـ13 الأعضاء في المنظمة وعشرة حلفاء لها في إطار اتفاق "أوبك+" اجتماعهم عبر الفيديو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ساخن أو بارد.. هذا المشروب يساعد في تجديد شباب البشرة ساخن أو بارد.. هذا المشروب يساعد في تجديد شباب البشرة
أخيراً.. والدة سفاح الإسماعيلية تكشف الحقيقة حول قصة اغتصابها أخيراً.. والدة سفاح الإسماعيلية تكشف الحقيقة حول قصة اغتصابها
الأكثر قراءة
مصر.. الأمن يقتحم منزل مسجل احتجز عائلته وأطفاله كرهائن مصر.. الأمن يقتحم منزل مسجل احتجز عائلته وأطفاله كرهائن
جديد سفاح الإسماعيلية.. مفاجأة مدوية كشفها تقرير الطب الشرعي جديد سفاح الإسماعيلية.. مفاجأة مدوية كشفها تقرير الطب الشرعي
أسرة ضحية سفاح الاسماعيلية ترفض العزاء: عاوزين حقه من القاتل أسرة ضحية سفاح الاسماعيلية ترفض العزاء: عاوزين حقه من القاتل
احذر.. هذا أكثر مشروب يعجّل بظهور علامات الشيخوخة احذر.. هذا أكثر مشروب يعجّل بظهور علامات الشيخوخة
جريمة تهز تونس.. أم تذبح طفليها ثم تنتحر لخلاف مع زوجها جريمة تهز تونس.. أم تذبح طفليها ثم تنتحر لخلاف مع زوجها
لن تصدق.. ماذا يحدث إذا تناولت ثمرة كيوي يوميا؟ لن تصدق.. ماذا يحدث إذا تناولت ثمرة كيوي يوميا؟
قبل أن تذهب
بعد انهيار الليرة.. شركات الصرافة التركية تغلق أبوابها
بعد انهيار الليرة.. شركات الصرافة التركية تغلق أبوابها
اكتشف المزيد