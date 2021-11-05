مصر تبحث مع الاتحاد الأوروبي نقل وتصدير الغاز إلى أوروبا

بحث طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري مع مفوضة شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، التعاون والتنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال نقل وتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا في إطار منتدى غاز شرق المتوسط ومن خلال مصانع إسالة وتصدير الغاز المصري على ساحل البحر المتوسط، كما بحث الوزير مع المفوضة الأوروبية سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة Cop 27 في مدينة شرم الشيخ العام المقبل في إطار العمل على إنجاح هذا الحدث.

وخلال اللقاء على هامش مشاركة الملا في فعاليات القمة العالمية للمناخ في غلاسكو باسكتلندا Cop26، أكد الملا أن دعم الاتحاد الأوروبي لمنتدى غاز شرق المتوسط منذ خطواته الأولى يعكس علاقات التعاون المتميز مع مصر التي أطلقت مبادرة تأسيس المنتدى واستضافته بالقاهرة، مؤكدا الأهمية التي توليها للتعاون مع الاتحاد الأوروبي خاصة أن السوق الأوروبية هي المستهلك النهائي للغاز الطبيعي المنتج من حقول شرق المتوسط، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول المصرية اليوم الجمعة.

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واستعرض المهندس طارق الملا خلال اللقاء ما تم عرضه من خطط لمصر في فعاليات قمة المناخ الحالية، مشيرا إلى استراتيجية مصر الحالية تجاه التحول في مجال الطاقة في إطار تنفيذ التزاماتها الدولية لمكافحة التغير المناخي.

وأشار إلى أن الاستراتيجية المصرية تتبنى التوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود انتقالي نظيف يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات.

وأعرب الملا عن تطلع مصر لمد نطاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي في استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة Cop27 في شرم الشيخ العام المقبل بما يعزز فرص النجاح في استضافة الحدث الدولي الهام.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون الحالي بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في مصر للحفاظ على الموارد إلى جانب مشروعات تطوير مصافي تكرير البترول لإنتاج منتجات عالية القيمة ومطابقة للمواصفات الأوروبية يورو 5 لمنع الانبعاثات، مؤكدا تطلع مصر لاستمرار الدعم الفني والمالي من الاتحاد الأوروبي لتلك المشروعات الحيوية التي تهدف إلى تحسين جودة الوقود والحفاظ على البيئة والموارد.

وأكدت مفوضة شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي أهمية الجهود المصرية الرائدة في منطقة شرق المتوسط لدعم الشراكة بين دول المنطقة في نقل الغاز الطبيعي لأوروبا، وأن الاتحاد الأوروبي يعمل منذ بداية الإعلان عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط على بذل كافة الجهود لدعم الشراكة وعلاقات التعاون في إطاره، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يستهدف تعزيز علاقات التعاون مع مصر في مجال الطاقة ومساندة الجهود المصرية لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات.