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مع قمة المناخ.. الصين ترفع إنتاج الفحم لـ 12 مليون طن يومياً

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منشأة طاقة تعمل بالفحم في الصين
منشأة طاقة تعمل بالفحم في الصين
طاقة

مع قمة المناخ.. الصين ترفع إنتاج الفحم لـ 12 مليون طن يومياً

العملاق الآسيوي أكبر مستهلك للفحم في العالم يتعهد بتقليص استخدامه بعد عام 2025

شنغهاي - رويترز

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قال الجهاز المعني بالتخطيط الاقتصادي في الصين، إن البلاد رفعت إنتاجها اليومي من الفحم إلى مستوى مرتفع جديد على أساس سنوي عند 11.88 مليون طن بعد جهود منسقة لتخفيف حدة النقص في الإمدادات مع اقتراب فصل الشتاء، وإن الإنتاج قد يشهد المزيد من الارتفاع.

وكان استهلاك العملاق الآسيوي للفحم، وهو من أكبر ملوثات البيئة، محط تدقيق خلال الأيام الماضية مع اجتماع دول في غلاسكو لمناقشة المزيد من الإجراءات اللازمة للحد من الاحتباس الحراري.

وتتعهد بكين، أكبر مستهلك للفحم في العالم وأيضا أكبر مصدري انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بتقليص استخدام الفحم، لكن فقط بعد عام 2025.

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وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح يوم الجمعة "وفقا لاتجاهات زيادة الإنتاج حاليا، من المتوقع أن يتجاوز معدل الإنتاج اليومي قريبا 12 مليون طن".

وأضافت أن الإنتاج المسجل يوم الخميس البالغ 11.88 مليون طن ينطوي على زيادة عن إنتاج اليوم السابق البالغ 11.2 مليون.

وقالت إن الإنتاج اليومي في أكبر مناطق منتجة للفحم في شانشي ومنغوليا الداخلية ارتفع 220 ألف طن و420 ألف طن على الترتيب، مقارنة بأوائل أكتوبر نيسان.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) يوم السبت إن منغوليا الداخلية "لم تدخر جهدا" لزيادة طاقة الإنتاج والنقل، وذلك في الوقت الذي تسلم فيه شركات في الأقاليم شحنات كبيرة إلى ميناء الفحم الرئيسي في تشنهوانغداو بأسعار مخفضة في محاولة لتحقيق استقرار بالسوق.

رفعت الصين إنتاج الفحم لكبح ارتفاع الأسعار في الوقت الذي تحاول فيه ضمان مخزونات شتوية كافية لمحطات الطاقة ومزودي خدمات التدفئة.

وألقي باللوم في أزمة طاقة شديدة في أكتوبر/ تشرين الأول على زيادة الطلب واضطراب في الإمدادات ونظام السعر الثابت الذي جعل من المستحيل على شركات توليد الكهرباء تحميل الزيادة في التكاليف على المستهلكين.

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