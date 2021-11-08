وزيرة الطاقة الأميركية: بايدن قد يعلن عن إجراءات بشأن الطاقة هذا الأسبوع

قالت وزيرة الطاقة الأميركية، جنيفر جرانهولم، اليوم الاثنين، إن الرئيس جو بايدن قد يتخذ إجراءات في وقت قريب ربما هذا الأسبوع لمعالجة الارتفاع الحاد في أسعار البنزين.

وأضافت جرانهولم في مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي": "بالطبع هو يدرس خيارات في الإطار المحدود للأدوات الذي ربما يكون لدى رئيس لمعالجة تكلفة البنزين في محطات الوقود، لأنه اقتصاد عالمي".

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وقالت: "يحدونا الأمل في أنه سيكون هناك إعلان هذا الأسبوع".

قال بايدن يوم السبت، إن الولايات المتحدة لديها أدوات للرد على أسعار النفط المرتفعة، بعد أن تجاهلت الدول المنتجة التي تشكل تحالف أوبك+ نداءات أميركية لضخ المزيد من الخام.

وسجلت أسعار النفط مستويات فوق 80 دولاراً للبرميل، وهو ما يرفع تكلفة البنزين على المستهلكين.

وقالت جرانهولم أيضاً: "الرئيس لا يريد أن يرى الناس تعاني في محطات الوقود وفي تدفئة المنازل وغير ذلك.. هذا هو السبب في أنه يدعو إلى زيادة في الإمدادات الآن".

وأضافت أن أوبك تسيطر على الغالبية العظمى من إمدادات النفط في العالم، قائلة إن بايدن "يريد أن يرى إمدادات إضافية من الجميع".