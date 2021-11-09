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رئيس أرامكو: الطلب على النفط سيتجاوز 100 مليون ب/ي العام المقبل

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أرامكو

رئيس أرامكو: الطلب على النفط سيتجاوز 100 مليون ب/ي العام المقبل

"أرامكو" تدرس توقيع عقود لبيع الهيدروجين الأزرق لكل من اليابان وكوريا الجنوبية

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية، أمين الناصر، إن الطلب على النفط سيتجاوز 100 مليون برميل يومياً خلال العام المقبل. وهذا من شأنه أن يجعله قريبًا من المستويات القياسية.

وكشف أن "أرامكو" تدرس توقيع عقود لبيع الهيدروجين الأزرق لكل من اليابان وكوريا الجنوبية.

ستنكمش الطاقة الفائضة في سوق النفط بشكل كبير العام المقبل، مع انتعاش السفر ووسط نقص الاستثمار بين المنتجين، وفقًا لشركة "أرامكو".

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وقال الرئيس التنفيذي إن فائض الإمدادات يعادل 3 إلى 4 ملايين برميل يومياً، لكنه سينخفض مع زيادة الطلب على وقود الطائرات.

وصرح اليوم الثلاثاء خلال منتدى نيكاي للإدارة العالمية، والذي تحدث فيه عبر الفيديو قائلاً: "قد يتضاءل المخزون المؤقت، خاصة العام المقبل"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

وأشار إلى أن تناقص الطاقة الفائضة أصبح أسوأ بسبب قلة عدد شركات النفط التي تحاول زيادة طاقتها الإنتاجية.

يعد وقود الطائرات أحد آخر المنتجات النفطية التي لا يزال الطلب عليها منخفضًا بشكل كبير منذ ظهور جائحة فيروس كورونا. ويبلغ الاستخدام اليومي لوقود الطائرات والكيروسين حوالي 5.5 مليون برميل، مقارنة بنحو 8 ملايين برميل في عام 2019، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

وكان مصدران قالا لوكالة "رويترز" إن اللجنة الفنية المشتركة التابعة لـ "أوبك+"، قلصت تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام إلى 5.7 مليون برميل يوميا من 5.8 مليون، وسط استمرار التعافي القوي للاستهلاك منذ انهياره عام 2020.

وذكر أحد المصدرين أن اللجنة الفنية المشتركة، التي اجتمعت أواخر أكتوبر، أبقت على توقعاتها لنمو الطلب خلال العام المقبل عند 4.2 مليون برميل يوميا.

وأضاف المصدر أن مراجعة تقديرات النمو في عام 2021 "لا تدعو للقلق" لأنها بمثابة تحديث للبيانات.

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