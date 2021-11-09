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مصر تبحث مع البنك الدولي إجراءات تصدير الغاز إلى لبنان

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حقل غاز قبالة السواحل المصرية
حقل غاز قبالة السواحل المصرية
اقتصاد مصر

مصر تبحث مع البنك الدولي إجراءات تصدير الغاز إلى لبنان

البنك الدولي اعتبر المشروع نموذجا متميزا للشراكة الإقليمية بالمنطقة

دبي - العربية.نت

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بحث وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، مع وفدين من البنك الدولي الإجراءات التنفيذية لتصدير الغاز المصري إلى لبنان.

وبحسب بيان لوزارة البترول المصرية، اليوم الثلاثاء، فإن مسؤولي البنك الدولي أكدوا أنه يتم حالياً العمل مع الجانب اللبناني لضمان تسهيل وصول الغاز ودعم هذه الإجراءات لما تمثله من نموذج متميز للشراكة الإقليمية بالمنطقة.

ضم الوفد الأول للبنك الدولي الدكتور ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي والسفير راجي الإتربي المدير التنفيذي المناوب لمصر بمجموعة البنك الدولي والوفد الثاني ضم الدكتور بول نومبا المدير الإقليمي للبنك الدولي لشؤون البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومارينا ويس مدير البنك في مصر واليمن وجيبوتى وذلك بحضور أسامة مبارز وكيل الوزارة للمكتب الفني.

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كان طارق الملا، وزير البترول المصري، قد أعلن في أكتوبر الماضي، أنه من المقرر إنهاء الإجراءات اللازمة لمد الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ووصل الإنتاج المصري من الغاز إلى 7.2 مليار قدم مكعبة يومياً، بينما بلغ متوسط استهلاكها المحلي العام الماضي 5.8 مليون قدم مكعبة، وأصبح لدى مصر فائض كبير متاح للتصدير يفوق المليار قدم مكعبة، وهي كمية أكثر من كافية لحاجات الأردن ولبنان، وربما سوريا.

وبعد الموافقة الأميركية على استثناء تصدير الغاز المصري إلى لبنان من عقوبات قانون قيصر على سوريا، تبقى مشكلة وحيدة هي تأهيل خط الأنابيب بعد سنوات طويلة من التوقف وعمليات التخريب.

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