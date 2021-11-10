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بعد موجة صعود.. عقود النفط الأميركي تخسر دولارين للبرميل

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ارتفاع أسعار النفط نفط مناسبة
صورة تعبيرية عن ارتفاع أسعار النفط
أسعار النفط

بعد موجة صعود.. عقود النفط الأميركي تخسر دولارين للبرميل

الأسعار تأثرت بتقديرات مخزونات النفط الأميركية

دبي - العربية.نت

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واصلت العقود الآجلة للنفط الأميركي خسائرها مع هبوطها دولارين للبرميل، بعد أن كانت قد تلقت دعما في تداولات سابقة من تقديرات مخزونات النفط والوقود الأميركية الأسبوع الماضي، بحسب "رويترز".

كانت الأسعار قبل هبوطها قد تلقت دعما من رفع الولايات المتحدة قيود السفر بجانب علامات أخرى على تعافي الاقتصاد العالمي بعد الجائحة، وهو ما يعزز آفاق الطلب، بينما يبقى شح في الإمدادات.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأربعاء إن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج مصافي التكرير، بينما انخفضت مخزونات البنزين وكذلك نواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من نوفمبر/ تشرين الأول، مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 2.1 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما تراجعت 34 ألف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة ارتفاع استهلاك الخام في مصافي التكرير 343 ألف برميل يوميا. وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.4 نقطة مئوية.

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