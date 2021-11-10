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مصادر: بيانات معهد البترول تظهر هبوطاً في مخزونات النفط والوقود الأميركية

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مخزونات النفط الأميركي
مخزونات النفط الأميركي
النفط

مصادر: بيانات معهد البترول تظهر هبوطاً في مخزونات النفط والوقود الأميركية

خلال الأسبوع الماضي

رويترز

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قالت مصادر في السوق، نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي اليوم الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.

وبحسب المصادر، أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 2.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني. وتراجعت مخزونات البنزين 4.5 مليون برميل في حين هبطت مخزونات نواتج التقطير 3.3 مليون برميل.

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