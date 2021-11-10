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 شل تعتزم استثمار 1.5 مليار دولار للتنقيب عن النفط والغاز في إفريقيا

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Royal Dutch Shell
رويال داتش شل
النفط

شل تعتزم استثمار 1.5 مليار دولار للتنقيب عن النفط والغاز في إفريقيا

رغم توجه الشركات النفطية لتقليص نفقاتها الرأسمالية

 رويترز 

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قال مدير الاستكشافات في المياه العميقة في إفريقيا بشركة رويال داتش شل، بنجامين مي، اليوم الأربعاء إن الشركة ملتزمة في الوقت الراهن بالتنقيب عن النفط والغاز في القارة إذ أن ذلك يخدم غايات الشركة.

وأضاف مي أن أكثر من 80% من استكشافات الشركة ستتركز على مواقع أساسية مع التركيز على المياه العميقة.

وتابع أن الشركة تعتزم إنفاق نحو 1.5 مليار دولار سنويا على الاستكشافات.

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وخفضت شركات النفط والغاز العالمية نفقاتها الرأسمالية بنسبة مذهلة بلغت 34% في عام 2020، استجابة لتقلص الطلب وتزايد قلق المستثمرين من ضعف الأداء الدائم من قبل القطاع.

ولا يظهر الاتجاه أي علامات على الاعتدال، حيث بلغ إجمالي اكتشافات الربع الأول 1.2 مليار برميل مكافئ، وهو أدنى مستوى في 7 سنوات.

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