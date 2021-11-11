.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أوبك: ارتفاع أسعار الطاقة سيقلص الطلب على النفط في الربع الرابع

  • الخط
أوبك مناسبة
شعار منظمة أوبك
أوبك

أوبك: ارتفاع أسعار الطاقة سيقلص الطلب على النفط في الربع الرابع

أبقت على توقعاتها بنمو قوي للطلب أعلى من مستويات ما قبل كورونا في 2022

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في الربع الأخير من العام الحالي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، غير أنها أبقت على توقعاتها بنمو قوي للطلب أعلى من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2022.

وارتفع إنتاج أوبك النفطي 220 ألف برميل في أكتوبر إلى 27.45 مليون برميل.

وقالت أوبك في تقرير شهري إنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99.49 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من 2021، بانخفاض قدره 330 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي.

رفع أسعار الفائدة الأميركية مرهون بهذا الشرط قصص اقتصادية اقتصاد أميركا رفع أسعار الفائدة الأميركية مرهون بهذا الشرط

وذكرت المنظمة أيضا أنها تتوقع نمو الطلب العالمي على الخام 4.15 مليون برميل يوميا العام القادم، دون تغير عن توقعات الشهر الماضي، وهو ما سيرفع الاستهلاك العالمي أعلى من مستويات عام 2019.

ورفعت المنظمة توقعاتها لنمو إنتاج النفط الصخري الأميركي في 2022 إلى 610 آلاف برميل من 410 آلاف في توقعات سابقة.

وخفضت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على نفطها في 2022 بواقع 100 ألف برميل إلى 28.70 مليون برميل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اتهامات وفضائح.. طليقة مصطفى فهمي اتهامات وفضائح.. طليقة مصطفى فهمي "أخد مهري وكل ملابسي"
فيديو طريف لعامل نظافة عراقي.. طفح به الكيل! فيديو طريف لعامل نظافة عراقي.. طفح به الكيل!
الأكثر قراءة
يفجر مفاجأة مدوية بقصة امرأة جديدة..سفاح الإسماعيلية يكشف السبب الحقيقي لجريمته يفجر مفاجأة مدوية بقصة امرأة جديدة..سفاح الإسماعيلية يكشف السبب الحقيقي لجريمته
تحرش بها ففضحته صوت وصورة.. والشرطة المصرية تقبض عليه تحرش بها ففضحته صوت وصورة.. والشرطة المصرية تقبض عليه
فيديو لحفل شواء أميركي يحصد 4 ملايين مشاهدة بسبب لقطة صادمة فيديو لحفل شواء أميركي يحصد 4 ملايين مشاهدة بسبب لقطة صادمة
تفوق أسترالي كاسح على المنتخب السعودي تفوق أسترالي كاسح على المنتخب السعودي
رب ضارة نافعة… مرض وحيد يمنع الإصابة بكورونا رب ضارة نافعة… مرض وحيد يمنع الإصابة بكورونا
قرار حكومي يٌنهي حروب الـ قرار حكومي يٌنهي حروب الـ"توك توك" في شوارع مصر
قبل أن تذهب
ما هي مميزات الجيل الثاني من لقاحات كورونا؟
ما هي مميزات الجيل الثاني من لقاحات كورونا؟
اكتشف المزيد