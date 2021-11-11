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العراق يخطط لزيادة صادرات النفط لـ3.4 مليون برميل

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حقل غرب القرنة 1 النفطي جنوب العراق
منشأة نفط في العراق
اقتصاد العراق

العراق يخطط لزيادة صادرات النفط لـ3.4 مليون برميل

في الربع الأول من 2022

بغداد - رويترز

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قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم الخميس إن حكومة بلاده تخطط لزيادة صادرات الخام إلى 3.4 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2022، مضيفا أن الرقم لا يشمل مبيعات الخام من إقليم كردستان في شمال البلاد.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي مشترك في بغداد مع فاجيت أليكبيروف رئيس شركة النفط الروسية لوك أويل أن من المتوقع أن تبلغ صادرات العراق باستثناء صادرات كردستان حوالي 3.2 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول.

وقال إنه من المتوقع أن يتضاعف إنتاج النفط من حقل غرب القرنة في جنوب العراق، الذي طورته شركة لوك أويل، من مستواه الحالي ليصل إلى 800 ألف برميل يوميا في عام 2027.

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