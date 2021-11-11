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رويترز: أرامكو ستزود عميلين آسيويين بكامل الكميات التعاقدية

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أرامكو
أرامكو
أرامكو

رويترز: أرامكو ستزود عميلين آسيويين بكامل الكميات التعاقدية

وذلك خلال شهر ديسمبر المقبل

سنغافورة- رويترز

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كشف مصدران مطلعان، اليوم الخميس، أن شركة أرامكو السعودية أخطرت عميلين على الأقل في آسيا بأنها ستمدهما بكل الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام في ديسمبر/كانون الأول.

كانت الشركة قد وردت كامل الكميات المتعاقد عليها لشهر نوفمبر/تشرين الثاني أيضا.

وقال تجار إن السعودية رفعت العلاوة السعرية لخامها الرئيسي لآسيا بأكثر من المثلين في ديسمبر/كانون الأول مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما تجاوز توقعات السوق وبعث بإشارة إلى سوق النفط العالمية توحي باتجاه الأسعار للارتفاع.

جاءت الزيادة السعرية الأكبر من المتوقع بعدما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أو ما يعرف بأوبك+، على إبقاء الزيادة في الانتاج عند 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول برغم دعوات المستهلكين إلى زيادة الانتاج.

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