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"نفط ذي قار" العراقية تعتزم توسعة حقل الناصرية إلى 100 ألف برميل

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حقل نفط في العراق
اقتصاد العراق

"نفط ذي قار" العراقية تعتزم توسعة حقل الناصرية إلى 100 ألف برميل

ومشروع مع شركة الحفر العراقية لحفر 20 بئرا

دبي - العربية.نت

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كشفت شركة نفط ذي قار، العراقية، عن مشاريعها المستقبلية في قطاعي النفط والغاز، وتتضمن توسعة حقل الناصرية إلى 100 ألف برميل، والتعاقد مع غاز الجنوب لاستخلاص غاز حقل الغراف.

وقال مدير الشركة علي خضير العبودي، إن "شركة نفط ذي قار لديها حقل الغراف وحقل الناصرية وحقل صبة وحقل اريدو وتوجد حقول أخرى منها ابو عمود التي لا تزال غير منتجة".

وأضاف أن "هناك مشاريع لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية ومشروع توسعة حقل الناصرية إلى 100 ألف برميل يوميا، وكذلك تم التعاقد مع غاز الجنوب لإنتاج معالجة الغاز بطاقة 200 مقمق لاستخلاص غاز حقل الغراف وحقل الناصرية وأن يكون المعمل في حقل الناصرية ثم دفعه إلى الأنبوب القطري"، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية "واع".

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وأكد أن "شركة نفط ذي قار ملتزمة ببند استثمار الغاز المصاحب في الحقول النفطية لذلك يوجد مشروع مع شركة بيكر لاستثمار غاز الغراف وغاز الناصرية، ولا توجد مشاكل بين شركة نفط ذي قار والوزارة".

وأشار إلى أنه "من المحتمل استمرار ارتفاع أسعار النفط بسبب الظروف الحالية منها كورونا، واتفاق "أوبك+".

وأضاف أن "هناك مشروعا مع شركة الحفر العراقية لحفر 20 بئرا وسيبدأ العمل به خلال الأشهر المقبلة لدعم مشروع توسيع حقل الناصرية".

وأشار إلى وجود توجيه من قبل وزارة النفط على زيادة الرقعة الجغرافية في محافظة ذي قار ضمن برنامج وزارة النفط بالتعاقد مع شركة شيفرون النفطية التي ما زالت في طور المباحثات حول تقسيم المحافظة الى أربع رقع نفطية وكل رقعة لها مميزات استكشافية".

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