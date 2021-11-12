وكالة الطاقة: أسعار الغاز ستظل مرتفعة إذ شهدت أوروبا شتاء باردا

توقع الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، أن تظل أسعار الغاز مرتفعة إذا شهدت أوروبا شتاء باردا دون زيادة في حجم الواردات إليها.

وقال بيرول خلال فعالية في إسطنبول "إذا لم نشهد شتاء قارسا في أوروبا، وزادت روسيا من الصادرات، فسنشهد انخفاضا نسبيا في الأسعار. لكن من المحتمل أن تظل الأسعار مرتفعة إذا لم يزداد حجم الغاز المتدفق إلى أوروبا وكان الشتاء قاسيا"، بحسب "رويترز".

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كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في الربع الأخير من العام الحالي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، غير أنها أبقت على توقعاتها بنمو قوي للطلب أعلى من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2022.

وارتفع إنتاج أوبك النفطي 220 ألف برميل في أكتوبر إلى 27.45 مليون برميل.

وقالت أوبك في تقرير شهري إنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99.49 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من 2021، بانخفاض قدره 330 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي.