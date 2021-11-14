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العراق يستكشف 4 مواقع نفط جديدة في الصحراء

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اقتصاد العراق

العراق يستكشف 4 مواقع نفط جديدة في الصحراء

بغداد تتوقع كميات كبيرة من احتياطيات النفط في الناصرية

القاهرة - رويترز 

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قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، إن العمل جار في أربعة مواقع استكشافية جديدة بصحراء العراق الغربية.

وأضاف الوزير أن شركة الاستكشافات النفطية التابعة للوزارة تتولى أعمال الاستكشاف، مضيفا أن الوزارة تتعاون أيضا مع شركات أميركية فى مواقع أخرى بمقاطعة الناصرية.

وقال عبد الجبار إن العراق يتوقع كميات كبيرة من احتياطيات النفط في الناصرية.

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وقالت وكالة الأنباء العراقية قبل أيام إن مجلس الوزراء فوض شركة النفط الوطنية للتفاوض مع شيفرون الأميركية بشأن تطوير حقول نفطية في الناصرية بمحافظة ذى قار بجنوب البلاد.

ويخطط العراق لزيادة صادرات الخام إلى 3.4 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2022، لكن الرقم لا يشمل مبيعات الخام من إقليم كردستان في شمال البلاد.

وتوقع إحسان عبدالجبار وزير النفط العراقي "إن من المتوقع أن تبلغ صادرات العراق - باستثناء صادرات كردستان - نحو 3.2 مليون برميل يوميا في ديسمبر".

وقال "إنه من المتوقع أن يتضاعف إنتاج النفط من حقل غرب القرنة في جنوب العراق، الذي طورته شركة لوك أويل، من مستواه الحالي ليصل إلى 800 ألف برميل يوميا في 2027".

وتعمل شركة لوك أويل الروسية على رفع مستويات إنتاج النفط الخام في حقل غربي القرنة الثاني إلى 800 ألف برميل يوميا في محافظة البصرة 550 كيلومتر جنوبي بغداد.

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