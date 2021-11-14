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هل يمكن أن تسوء أزمة الطاقة لتبلغ أسعار الخام 200 دولار للبرميل؟

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النفط

هل يمكن أن تسوء أزمة الطاقة لتبلغ أسعار الخام 200 دولار للبرميل؟

مع زيادة تكاليف الطاقة ونمو معدلات التضخم

دبي - العربية.نت

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مع اقتراب سعر النفط الخام من أعلى مستوياته في سبع سنوات عند نحو 80 دولارا للبرميل، زادت الرهانات على ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة مع زيادة تكاليف الطاقة ونمو معدلات التضخم.

في الأسابيع الماضية، تم تداول عقود خيارات الشراء عند 100 دولار للبرميل، إلى جانب عدد قليل من العقود الأخرى فوق ذلك.

وشهد يوم الخميس، تداولات عقود خيارات شراء ما يعادل 5 ملايين برميل لخام برنت على سعر تنفيذ بلغ 250 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى تداول عقود خيارات شراء ما يعادل 8 ملايين برميل لخام غرب تكساس الوسيط على سعر 200 دولار للبرميل، و4 ملايين برميل من برنت عند نفس المستوى لشهر ديسمبر 2022، أي أن المستثمر يربح في حال تجاوز الأسعار تلك المستويات.

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وتعتبر هذه هي المرة الأولى هذا العام التي يراهن فيها المتداولون على تجاوز أسعار النفط الخام 200 دولار للبرميل.

وجاءت صفقات عقود خيارات الشراء الأخيرة تماشيا مع توقعات محللي جيه.بي مورغان تشيس. بارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل، بسبب علاقات أوبك المتوترة مع إدارة بايدن، إلى جانب قدرة المنتجين المحدودة على زيادة الإنتاج استجابة لارتفاع الأسعار.

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