"مؤسسة البترول" الكويتية تدعو 5 شركات لتقديم خطط تمويل مشاريع نفطية

تخطط مؤسسة البترول الكويتية لدراسة الخيارات التمويلية المثلى خلال السنوات الخمس المقبلة لتمويل المشاريع المزمع تنفيذها في القطاع النفطي.

ودعت المؤسسة 5 شركات محلية وعالمية للدخول في ممارسة، سيتم طرحها رسميا اليوم الأحد، ومن المتوقع أن تعقد اجتماعا تمهيديا عن بعد مع الشركات المؤهلة في 29 نوفمبر الجاري، وسيكون آخر موعد لتقديم العروض المالية في 14 ديسمبر المقبل.

مادة اعلانية

وتتضمن قائمة الشركات المؤهلة للمشاركة في الممارسة شركة بيتك كابيتال بالتعاون مع ميتسوي سوميتومو المصرفية اليابانية، وفقا لما نقلته صحيفة الأنباء الكويتية.

وتشمل القائمة أيضا شركة الوطني للاستثمار بالتعاون مع إتش إس بي سي ،سوسيتيه جنرال، وشركة روتشيلد المصرفية، وشركة آي إن جي لإدارة الاستثمار وأخيراً ستاندرد تشارترد.