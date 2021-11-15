أسعار النفط تقلص خسائرها.. وخام برنت عند 81.64 دولار

هبطت أسعار النفط الخام، اليوم الاثنين، نتيجة ضغط من توقعات بزيادة المعروض وضعف الطلب.

وفي أحدث التداولات واصلت أسعار النفط تقليص خسائرها ليبلغ خام برنت 81.64 دولار للبرميل والخام الأميركي عند 80.36 دولار.

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شهد كلا السوقين هبوطا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، نتيجة التأثر بارتفاع الدولار والتكهنات بأن إدارة الرئيس جو بايدن قد تفرج عن نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي لخفض الأسعار.

وقال محللو (إيه.إن.زد) في تقرير: إن "البيت الأبيض يناقش كيفية معالجة ارتفاع التضخم مع مطالبة بعض المسؤولين باستخدام الاحتياطي الاستراتيجي أو وقف الصادرات الأميركية".

وزادت شركات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثالث على التوالي في الوقت الذي حومت فيه أسعار النفط الخام قرب من أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات مما دفع بعض شركات التنقيب إلى العودة إلى عمليات التنقيب.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل، زاد 6 إلى 556 على مدار الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل/نيسان 2020.

في الوقت نفسه خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الرابع 330 ألف برميل يوميا مقارنة بتوقعات الشهر الماضي بعد أن عرقل ارتفاع أسعار الطاقة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد -19.