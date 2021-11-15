غازبروم الروسية تواصل ضخ الغاز بمنشآتها الخمس في أوروبا

قال عملاق الغاز الروسي غازبروم يوم الاثنين إن صادراته من الغاز الطبيعي خارج الاتحاد السوفيتي السابق للفترة من أول يناير /كانون الثاني إلى 15 نوفمبر /تشرين الثاني زادت بنسبة 8.3% على أساس سنوي إلى 164.8 مليار متر مكعب.

أضافت الشركة في بيان أن إنتاجها من الغاز في تلك الفترة ارتفع 15.2% إلى 445 مليار متر مكعب.

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قالت غازبروم إنها واصلت ضخ الغاز إلى منشآتها الخمس لتخزين الغاز في أوروبا.

من جهتها قالت وزارة المالية الروسية إن رسوم تصدير النفط الخام من المقرر أن ترتفع إلى 77.5 دولار للطن اعتبارا من أول ديسمبر /كانون الأول، من 71.2 دولار في نوفمبر / تشرين الثاني.

استندت الوزارة في تحديد رسوم التصدير لشهر ديسمبر /كانون الأول إلى الأسعار المسجلة في الفترة من 15 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 14 نوفمبر / تشرين الثاني.