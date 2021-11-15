زعيم أغلبية الشيوخ الأميركي يطالب بالسحب من احتياطي النفط لخفض الأسعار

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، يوم الأحد، إن على إدارة الرئيس جو بايدن السحب من الاحتياطي الاستراتيجي من النفط في سبيل خفض أسعار البنزين المرتفعة مع دخول الأميركيين موسم العطلات.

وأضاف شومر في مؤتمر صحفي في نيويورك "فلنخفض أسعار البنزين الآن. وهذا (السحب من الاحتياطي) سيقود إلى ذلك".

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سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أكبر زيادة سنوية لها منذ 31 عاما مدفوعة بارتفاع سعر البنزين وسلع أخرى.

وشهدت سوق النفط هبوطا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية نتيجة التأثر بارتفاع الدولار والتكهنات بأن إدارة الرئيس جو بايدن قد

تفرج عن نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي لخفض الأسعار.