مصافي النفط في الصين تعالج 13.75 مليون برميل يوميا خلال أكتوبر 

ارتفع إنتاج الصين اليومي من النفط الخام في أكتوبر/تشرين الأول من أدنى مستوى له منذ أكثر من عام في الشهر السابق مع تكثيف المصافي لعملياتها وسط ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الطلب.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، أن حجم الكميات المعالجة في أكتوبر/ تشرين الأول بلغ 58.4 مليون طن بما يعادل 13.75 مليون برميل يوميا ارتفاعا من أدنى مستوى منذ 16 شهرا وهو 13.64 برميل يوميا في سبتمبر/أيلول.

مادة اعلانية

وانخفض الإنتاج 3% عن أكتوبر/ تشرين الأول 2020 على الرغم من أن إجمالي الإنتاجي للأشهر العشرة الأولى من عام 2021 بلغ585.15 مليون طن بزيادة 5.2% عن العام السابق.

وارتفعت أسعار منتجات الوقود المكرر منذ منتصف أغسطس/آب نتيجة زيادة الطلب من المستخدمين في قطاع الصناعة وقلة العرض.

وارتفعت أسعار الجملة للسولار والبنزين في جنوب الصين أكثر من 30% حتى أواخر أكتوبر/تشرين الأول، عندما أعلنت بكين أنها ستستخدم احتياطيات الوقود الحكومية.