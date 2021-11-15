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وزير البترول المصري للعربية: مليون طن صادرات الغاز المسال بالربع الثالث 

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وزير البترول المصري للعربية: مليون طن صادرات الغاز المسال بالربع الثالث

طارق الملا يتوقع زيادة كمية الصادرات في الربع الرابع

دبي - العربية.نت

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أعرب وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، في مقابلة مع "العربية" عن التطلع لتصدير مليون طن من الغاز المسال في الربع الثالث 2021، متوقعا زيادة كمية الصادرات في الربع الرابع.

عبر الملا عن تفاؤله بإتمام عملية تصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان مطلع العام المقبل.

وأشار إلى أن تصدير مليون طن جرى من محطتين للأسالة، وفي مرحلة ليست فيها زيادة كبيرة للطلب، وبالتالي ستزيد كميات التصدير في الربع الرابع.

وقال إن هذه الصادرات مجمعة بين صادرات الغاز المسال وخطوط الأنانيب، موضحا أن التصدير عبر الخطوط يجري للأردن ونخطط للتصدير إلى لبنان، والتي جرى معها التنسيق عبر مجموعات عمل ليكون تصدير الغاز عبر الأردن إلى سوريا ثم إلى لبنان.

وأوضح أن مصر تراجع خط الغاز والجزء الفني في هذا المسار، وكذلك الجزء التجاري بالعلاقة بين مصر ولبنان، بجانب الإجراءات المالية الخاصة بالسداد وغيرها من العمليات.

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