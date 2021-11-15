وزير النفط الكويتي: يجب ضمان أمن الطاقة وسنزيد الإنتاج مع تقليل الانبعاثات

قال وزير النفط الكويتي محمد الفارس، إنه يجب ضمان أمن الطاقة، مشيرا إلى زيادة إنتاج النفط مع تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.

وأشار الوزير في تصريحات خلال معرض ومؤتمر أديبك 2021 المنعقد في أبوظبي، إلى أن استضافة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ يكشف كيف يمكن لقطاع الطاقة في المنطقة توفير طاقة نظيفة.

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وأضاف الفارس أنه جارٍ فحص مصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك الهيدروجين كجزء من "مسار موازٍ".

في سياق منفصل، قال وزير الطاقة العماني محمد بن حمد الرمحي، إن بلاده ستواصل أيضا تطوير الوقود الأحفوري إلى جانب الهيدروجين ومصادر أخرى للطاقة المتجددة.