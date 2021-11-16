ألمانيا تعلق مؤقتاً إجراءات الموافقة على خط غاز "نورد ستريم 2"

كشفت الجهة المنظمة للطاقة في ألمانيا أنه تم تعليق آلية الترخيص لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 بين روسيا وألمانيا، وذلك بشكل مؤقت.

وذكرت السلطة الألمانية أن الشركة المشغلة للخط تحتاج أولا إلى الامتثال للقانون الألماني.

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كان الاتحاد الأوروبي ينتظر بدء تشغيل هذا الخط لخفض أسعار الغاز، التي ارتفعت بقوة في الفترة الأخيرة في أوروبا.

بحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات سابقة، فإن روسيا قادرة على بدء تسليم الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 2 المثير للجدل، فور حصولها على الموافقة التنظيمية.

وقال الرئيس الروسي: "أنبوب نورد ستريم 2 الأول مليء بالغاز، إذا سمحت الجهة التنظيمية الألمانية بالإمدادات غدًا، فستبدأ عمليات التسليم بعد غد".

وأضاف أن الخط الثاني قد يكون جاهزا في ديسمبر.

ذكر بوتين أن الإمدادات الإضافية عبر "نورد ستريم 2" يمكن أن تحدث انخفاضا كبيرا في نقص الغاز بأوروبا. وأوضح أن الخط الأول يمكن أن ينقل 17.5 مليار متر مكعب من الغاز بمجرد الموافقة عليه، دون تحديد فترة زمنية. والقدرة السنوية المجمعة لكلا الخطين 55 مليار متر مكعب.